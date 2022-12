எவ்வளவு நாள்தான் இப்படியே? சுந்தரி சீரியலில் இதை கவனிச்சிங்களா? கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சுந்தரி சீரியலுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்து அதிகமான ரசிகர்கள் இருந்து வருகின்றனர். தற்போது அந்த சீரியலின் கதையைப் பற்றி நெட்டிசன்கள் பலரும் கலாய்த்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஆரம்பத்தில் இருந்த கதையின் விறுவிறுப்பு இப்போது இல்லை என்பது பலருடைய குற்றச்சாட்டு இருக்கும் நிலையில் சுந்தரி எதற்கெடுத்தாலும் அழுது கொண்டிருப்பது பார்க்க பிடிக்கவில்லை என்று பலரும் கருத்து கூறி வருகின்றனர்.

English summary

The Sundari serial aired on Sun TV has been getting a lot of fans from the beginning. Now many netizens are talking about the story of that serial.Many people are complaining that Sundari is not happy to see her crying no matter what.