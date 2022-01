அந்த இடத்திற்கு வருவதற்கு பாவனிக்கு தகுதி இல்லை..நிரூப்பின் கருத்து.. காண்டாகும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாவனியை பற்றி ரசிகர்களின் கேள்விக்கு நிரூப் பேசியது ரசிகர்களின் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இருந்தவரைக்கும் ஒற்றுமையாக இருந்த அவரா இப்படி பேசியிருக்கிறார் என்று பலர் அதிருப்தியை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

கடந்து போன வாழ்க்கை...மீண்டும் திரும்ப ஏங்கும் பாவனி...ரசிகர்களின் ஆறுதல்

English summary

Nirup's speech to the question of the fans about Bhavani has caused a stir among the fans.Many are expressing dissatisfaction that Nirup, who was united until Bigg Boss was in the house, has spoken like this.