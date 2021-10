அபிஷேக் கிளம்பிவிடுவார்... நிரூப் சொன்னது சரிதானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எலிமினேஷன் வந்ததும் யார் இந்த வாரம் எலிமினேஷன் ஆவார்கள் என்று போட்டியாளர்களுக்குள்ளே போட்டி ஆரம்பித்து விட்டது.

குருப்பீஸம் தொடங்கி விட்டார்களா என ரசிகர்கள் குழம்பிக் கொண்டிருக்கும் போது நிரூப் கொளுத்தி போட்டிருக்கும் தீப்பொறி காட்டுத்தீயாக மாறிவிட்டது.

நீலகிரி, கோவை மாவட்டங்களில் இன்று மிகக் கனமழை - 5 நாட்களுக்கு பலத்த மழை நீடிக்கும் கவனம் மக்களே

இவர் தான் இந்த வாரம் எலிமினேட் ஆவார் என்று வெளியே இருந்து ரிவ்யூ எடுத்துக் கொண்டிருந்த அபிஷேக்குக்கே இப்போ இப்படி ஒரு நிலைமை ஆகிவிட்டதே என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Many people are also naming people while fans are eagerly waiting for whose exit will be in the first week's elimination. Abhishek's name is the most smitten. This has been revealed by fellow contestants and interest is infested among the fans.