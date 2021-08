பழைய சோறு சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு நல்லது.. பழைய சீரியல் பாருங்க.. மனசுக்கு ரொம்ப நல்லது பாஸ்!!

Television

சென்னை: வெட்டியா இருந்தாலே.. பொழுது போகணுமேன்னு மனசு எதையாவது தேடுவது இயல்புதான்.. அதுவும் ரொம்ப வெட்டியா இருப்பவர்களுக்கு கிடைத்துள்ள வரம்தான் இந்த டிவி சீரியல்கள். அதற்காக சீரியல்களை குறைச்சு மதிப்பிட்டு விடாதீங்கப்பு.. சூப்பரான முத்துக்களும் ஆங்காங்கே கொட்டித்தான் கிடக்கு.

விடாமல் சீரியல் பாக்குறியே... உனக்கு என்ன மூளை மழுங்கிப் போச்சான்னு கேட்டவர்களை நாம பார்த்திருக்கோம்.. ஏன் நாமளே கூட அந்த குரூப்பில்தான் ஒரு ஓரமாக குந்தியிருந்திருப்போம்.. ஆனா பாருங்க.. காலம் நம்மளையும் டிவி சீரியல் பார்க்க வச்சு டண்டணக்கா டான்ஸ் ஆடும்போதுதான்.. நமக்கும் அந்த சுகம் புலப்படுது!

திடீரென முதல்வர் இல்லத்தில் இருந்து வந்த தொலைப்பேசி அழைப்பு.. திக்குமுக்காடிப் போன ஜோதிமணி

என்னதான் சொல்லுங்க.. மசால் வடை மசால் வடைதாய்யா.. மன்னிக்கவும்... டிவி சீரியல் டிவி சீரியல்தான்.. அதுவும் இந்த பழைய டிவி சீரியல்கள் இருக்கே.. இப்ப உள்ள மாதிரி இல்லைங்க.. பார்க்கவே சுகமா இருக்கு.. வித்தியாசமா இருக்கு. அதையெல்லாம் அனுபவிச்சுப் பார்த்து புல்லரிச்சுப் போனாதான் உணர புரியும்.

