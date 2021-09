காலைத் தூக்கி..பாவாடையை தூக்கி சொருகியபடி...ரசிகர்களின் மனதையும் அங்கேயே மாட்டி விட்டாரே தர்ஷா..

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : அந்த அழகு நிலாவே பாவாடை தாவணியில் பூமியில் வந்துவிட்டதோ என்று ரசிகர்கள் குழம்பும் வகையில் தர்ஷா குப்தா ரசிகர்களை மிரட்டி விட்டாரே.

அழகைப் புகழ்ந்து பாடுவதற்கு வார்த்தைகளே இல்லை என்று ரசிகர்கள் தேடிக் கொண்டிருக்கும்போது, தன்னுடைய மென்மையான முகத்தில் கம்பீரத்தை காட்டியிருக்கிறார் தர்ஷா.

கோவில்களில் தமிழில் அர்ச்சனை செய்வதை எதிர்த்த மனு டிஸ்மிஸ்! பக்தர்கள் விருப்பமே முக்கியம்- ஹைகோர்ட்

கலக்கலாக பச்சை சிவப்பு வண்ணத்தில் பறக்கும் கிளியை விடவும் கலக்கும் தர்ஷா குப்தாவுக்கு அவருடைய ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை பொழிகிறார்கள்.

English summary

Despite going from small screen to bigg screen, Darsha Gupta continues to be supported by her fans. When fans saw his latest half saree photos, they were shouting and sending comments.