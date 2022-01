பாடல் வெளியீட்டு விழா பேச்சுக்கு... பட வெளியீட்டில் பரிகாரம் தேடிய அஸ்வின்!!???

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அஸ்வின் தன்னுடைய திரைப்பட வெளியீட்டு விழாவில் ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துள்ளார்.

மீண்டும் மைக்கை பிடித்ததும் என்ன சொல்லப் போகிறாரோ என்று பலரும் ஆர்வத்துடன் அவருடைய பேச்சைக் கேட்டு வருகின்றனர்.

தன் கண்ணையே நம்ப முடியாமல்... ரசிகர்களின் செய்கையால் உணர்ச்சிவசப்பட்ட அஸ்வின்

English summary

Ashwin answers questions from fans at his film launch.Many are eagerly listening to what he has to say when he picks up the mic again.