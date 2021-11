தான் ஏமாந்த தருணத்தை பார்த்து அதிர்ந்த ராஜு...உச்சுக் கொட்டும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நம்ப வச்சு ஏமாத்துறது இதுதானா என்று தற்போது பிரியங்காவின் செயலை பார்த்து ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தான் நடித்து வாங்கிய பட்டத்தை இப்படி ஒன்றுமில்லாமல் செய்து விட்டாரே என்று அதிர்ச்சியில் உறைந்து இருக்கிறார் ராஜூ.

ராஜுவின் வாயிலிருந்து வார்த்தைகளை பிடுங்கி அவரை ஏமாற்றிய பிரியங்காவின் சதியை புரிந்து கொண்ட ராஜூ பேச வார்த்தையின்றி திகைத்துப் போய் இருக்கிறார்.

English summary

Priyanka cheated Raju in the name of task. Bigg Boss has made light of it as a short film. Fans are raving when they see this.