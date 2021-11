முகத்துக்கு நேராக ராஜூவிடம் கேள்வி கேட்ட பிரியங்கா..பாவனியிடம் பற்ற வைக்கலாமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பிரியங்காவின் செய்கையை பார்த்து ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

அந்தப்பக்கம் ஒரு பேச்சு இந்தப்பக்கம் ஒரு பேச்சு என்று இப்படி பேசலாமா என பிரியங்காவிற்கு அட்வைஸ் மழை பொழிகிறது.

எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றுகிறார் பிரியங்கா என்று அவருடைய ரசிகர்களே சிலர் பீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

English summary

Though Priyanka has boldly expressed her opinion to Raju, fans are raving about Priyanka for talking to Bhavani to raise the issue.