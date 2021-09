ரசிகர்களுக்காக முதல்முறையாக வேண்டுகோளை நிறைவேற்றிய பிரியங்கா நல்கரி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரசிகர்களின் பல நாள் ஆசையை நிறைவேற்றிய பிரியங்கா நல்கரியை பார்த்து சந்தோஷத்தில் குதூகளிக்கின்றனர்.

மஞ்சக் காட்டு மைனாவாக இவர் போட்ட குத்தாட்டத்தை பார்த்து இன்ஸ்டாகிராமே கதிகலங்கி போய்விட்டதாமே.

பரம சுந்தரியாக மாறிய ரோஜா சீரியல் ரோஜாவுக்கு வாழ்த்துக்களை குவிப்பதற்காக வரிசைகட்டி ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

அழகு ராணியாக ரச்சிதா... அசந்து போன ரசிகர்கள்... அப்போ இனி சீரியல்??

English summary

Priyanka Nalkari, who is acting as Roja in The Rose Serial, has posted a video on Instagram. This is a long-standing wish of his fans and now that he has fulfilled it, the fans are happy.