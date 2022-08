இந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு பதிலா?? பிரியங்காவின் திடீர் பதிவால் குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தான் தொகுத்து வழங்கிய பிபி ஜோடிகள் 2 நிகழ்ச்சி மேடையில் முதன் முறையாக இந்திய சினிமாக்களின் ஜாம்பவான்களை மொத்தமாக பார்த்த விஜய் டிவி பிரியங்கா அவர்களுடன் தான் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளார்.

போட்டோக்களில் அவரது ஃபேஸ் ரியாக்ஷனை பலர் கலாய்த்தாலும், அந்த போட்டோக்கள் அவரது ரசிகர்களால் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகவே வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Priyanka took to her Instagram to share a photo of her hosting the BB Couples 2 show where she met the legends of Indian cinema for the first time.