பிரியங்கா என்ன பேசினாலும் ஒரு அடி நகர மாட்டேன்...கெத்து காட்டிய ராஜு...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ராஜுவை ஏதாவது பேச வைத்து விட முடியுமா என்று ப்ரியங்கா எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணாலும் அது முடியவே இல்லை.

தன்னுடைய பேச்சு திறமையையால் அனைவரையும் வாயடைக்க வைத்திருக்கும் பிரியங்காவிடம் வாயை மூடிக்கொண்டு சமாளித்து விட்டார் ராஜூ.

தாலிபான்களின் கோர முகம்.. உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்.. 120 பெண் நீதிபதிகள் தலைமறைவு.. அதிர்ச்சி தகவல்!

இவருடைய கேரக்டரை புரிந்துகொள்ளவே முடியவில்லையே என்று ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் புலம்பினாலும் மறுபக்கம் ஆதரவு நாளுக்கு நாள் கூடிக் கொண்டே இருக்கிறது.

English summary

Raju has been a small screen actor, mimicr and story writer till now and has now become the favourite hero of the fans with his show Big Bang. Since all his actions are of the colour that fans love, he is getting support on social media.