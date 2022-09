திருமணம் ஆன இத்தனை நாளுக்குள் இப்படி ஒரு முடிவா!! ரவீந்தர் பதிவால் குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: புதியதாக திருமணமான தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் தன்னுடைய மனைவியை பற்றி சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு பலரையும் புலம்ப வைத்துள்ளது.

என்னதான் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டாலும் இப்படியா சமூக வலைதளத்தில் ஒருவரை ஒருவர் கலாய்த்து கொள்வது என்று சிலர் செல்லமாக கோபித்து வருகிறார்கள்.

காதல் பைத்தியங்கள் என்று தங்களை தாங்களே அழைத்துக் கொண்ட ரவீந்தரை நெட்டிசன்கள் வழக்கம் போல கலாய்க்க தொடங்கி விட்டார்கள்.

