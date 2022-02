புகழ் பொழியும் நன்றி மழைகள்.. அடுத்தடுத்த நல்ல செய்திகளுக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: புகழ் தற்போது தனக்கு வாய்ப்பு தந்த நடிகர் சூர்யா மற்றும் பிரபலங்களுக்கு நன்றிகளை கூறியிருக்கிறார்.

புகழின் அடுத்தடுத்த வெற்றிகளுக்கு ரசிகர்கள் பலர் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

சரவெடி.. அன்பு பற்றி பேசி மனங்களைக் கவர்ந்த அப்துல் கலாமுக்கு கேகே நகரில் அரசு வீடு! தமிழக அரசு ஆணை

English summary

Pugazh has now thanked actor Surya and celebrities for giving him the opportunity.Many fans have been congratulating him on his subsequent success in fame.