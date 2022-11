பிக் பாஸ் 6: கடைசியில் ரச்சிதாவின் கணவர் நினைத்தது நடந்து விட்டதே! கடைசியில் இப்படி ஒரு மாற்றமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகர் தினேஷ் கார்த்திக் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் நினைத்த எலிமினேஷன் நடக்க இருக்கிறதாம்.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியை விட்டு ராபர்ட் மாஸ்டரை வெளியேற்றி விடும்படி ரசிகர்களிடம் ரச்சிதாவின் கணவர் தினேஷ் வேண்டுகோள் வைத்திருந்தார். அவர் நினைத்ததை ரசிகர்கள் செய்திருக்கின்றனர்.

