ராஜு- பூ, அண்ணாச்சி- நார்...பங்கமாக கலாய்த்த பிரியங்கா

சென்னை: கிடைக்கிற கேப்பில் அண்ணாச்சியை கலாய்த்துவிட்டார் பிரியங்கா என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

ராஜ்கூட இருப்பதால்தான் அண்ணாச்சிக்கு மதிப்பு என்று இப்படி குத்தி காட்டியிருக்கிறாரா பிரியங்கா என்று பெட்டிசன்கள் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

பழமொழிக்கு விளக்கம் கேட்ட ராஜூவுக்கு எடுத்துக் காட்டு கூறிய பிரியங்காவை ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Raju has sought an explanation for the old adage of The scent of the flower. Priyanka has made everyone laugh by explaining raju poo and annachi nar.