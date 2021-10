அபிஷேக்கை பக்கத்தில் வைத்துக்கொண்டு...பிரியங்காவுக்கு அட்வைஸ் செய்த ராஜு...காண்டான அபிஷேக்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: யார் எப்படி என்று பிரியங்காவிற்கு ராஜு அறிவுரை கூறியிருக்கிறார்.

ஏற்கனவே இதை தான் இவருடைய தம்பி சொல்லி அனுப்பினார் என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தன்னைத்தான் சொல்கிறார் என்று தன்னுடைய வழக்கமான பாணியை தொடங்கிவிட்டார் அபிஷேக்.

இதற்குப் பிறகு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு தெரியல...கதறும் பிரியங்கா.. பதறும் ரசிகர்கள்

English summary

Raju has advised that Priyanka will suddenly take more ownership with Abhishek as all the contestants have been getting used to bigg boss from the beginning.