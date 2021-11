கோபம் வந்தாலும் அமைதியாக இரு...தாமரைக்கு புத்தி சொன்ன ராஜு..

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தாமரையின் கோபம் தான் அவருக்கு கேடு என்பதை புரிந்து பக்குவமாய் அறிவு கூறியிருக்கிறார் ராஜு.

ஏற்கனவே இந்த வாரம் கமல் தாமரைக்கு அறிவு கூறிய நிலையில் ராஜூ அட்வைஸ் செய்திருப்பது வேற லெவல் தான்.

ஏற்கனவே பலமுறை இந்த மாதிரி ராஜூ சொல்லிவிட்டார் இனியாவது தாமரை கேட்பாரா என ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Control anger and be careful with words. Raju has advised Thamarai Selvi. Fans are raving when they see this.