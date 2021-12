அக்ஷராவை கண்டுகொள்ளாத ராஜுவின் அம்மா..பாவனியிடம் பாசம் காட்ட காரணம் இதுதானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டில் நேற்றைய எபிசோட்டில் ராஜுவின் அம்மாவின் செயல்பாடு அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

தன் மகனை அண்ணனாக நினைத்து இருக்கிறேன் என்று கூறும் அக்ஷராவிடம் பாசமாக பேசாத காரணம் என்னவென்று ரசிகர்கள் குழம்பி வருகின்றனர்.

அக்ஷராவிடம் காட்டாத பாசத்தை பாவனியிடம் ராஜுவின் அம்மா காட்டியிருப்பது பலருக்கும் வியப்பை கொடுத்திருக்கிறது.

English summary

Raju's mother's performance in yesterday's episode at Big Boss house has shocked everyone.Fans are puzzled as to why she did not speak affectionately to Akshara who says she thinks her son is her brother.