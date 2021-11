எதார்த்தமாக கேள்வி கேட்கிறேன் என்று ஏடாகூடமாக கேள்வி கேட்டு விட்டாரே ராஜு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்றைய பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிகள் 'ட்ரூத் ஆர் டேர்' டாஸ்கில் அபினவ்வை பார்த்து ராஜு கேட்ட கேள்வி சக போட்டியாளர்கள் மட்டுமின்றி ரசிகர்களையும் முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

கேள்வி கேட்பவரிடம் உண்மையைக் கூறும் இந்த டாஸ்கில் ராஜுக்கான வாய்ப்பு வந்த பொழுது அவர் அபினவ்வை பார்த்து.. 'நீங்கள் பாவனியை.. காதலிக்கிறீர்களா..!?..' என்று கேட்ட அந்தக் கேள்விதான் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ரசிகர்களை, சீ.. சீ.. இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா..? என்று உச்சு கொட்ட வைத்தது.

இதுவரை தன் மீது பெரிய அளவிற்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்கள் வராமல் பார்த்துக் கொண்ட ராஜு, இந்த ஒரு கேள்வி மூலம் தனக்கு இன்னொரு முகமும் இருக்கிறது என்று காட்டியுள்ளார்.

பொருட்களை தூக்கி உடைத்த அக்ஷரா...நொடிப்பொழுதில் தப்பித்த பாவனி

English summary

Raju, who has so far ensured that there are not a large number of negative comments on him, has shown that he has another face through this one question.