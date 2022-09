வாட்ஸ் அப் நம்பர் கொடுத்த ரம்யா பாண்டியன்.. மதுரை முத்துவோட வைப்ரேஷனா..? இது என்ன புது ட்விஸ்ட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தமது ரசிகர்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்டு வரும் கேள்விகளுக்கு சுவாரசியமாக பதில் அளித்து வரும் ரம்யா பாண்டியனின் பதில்கள் அவரது ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ரசிகர்கள் ரம்யா பாண்டியனிடம் கேட்கும் குண்டக்க மண்டக்க கேள்விகளுக்கும் திறமையாக பதில் அளித்து சமாளித்து வந்துள்ளார்.

கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் அனைத்தும் எல்லா நடிகைகளிடமும் கேட்கப்படும் கேள்விகள் தான் என்றாலும் ரம்யா பாண்டியனின் பதில்கள் சற்று வித்தியாசமாகத்தான் இருக்கிறது.

English summary

Ramya Pandyan has addressed her fans on Instagram at the same speed. Ramya Pandyan's fans are also celebrating it. Ramya Pandyan has said that Bigg Boss program was a program that gave her a good name and encouragement, and asked the fan who asked her for her WhatsApp number from 0 to 10 and asked her to find her WhatsApp number.He has done comedy for Madurai Muthu Range.