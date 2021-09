கொள்ளை அழகை கொஞ்சி காட்டும் ரேஷ்மா...குடுகுடுவென்று ஓடி வரும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : தாராள மனதை காட்டி இன்ஸ்டாகிராமை தெறிக்க விட்டிருக்கும் ரேஷ்மா பசுபுலேட்டியை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் இமைக்க மறந்து விட்டார்கள்.

இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சினா நாங்களும் கொஞ்சுவோம் என்று சமூக வலைத்தளத்தில் ஒரே கொஞ்சல்களாக இருக்கிறது.

அப்படி கொஞ்சம் இப்படி கொஞ்சம் என அசத்தும் ரேஷ்மாவை பார்த்ததும் நெட்டிசன்கள் நாங்களும் வருகிறோம் என்று ஆர்ப்பரித்து வருகிறார்கள்.

English summary

starting with the silver screen and stirring on the small screen, reshma pasupuletti has been making fans crazy by showing off her disturbing beauty without leaving the social media, and many fans are waiting for her post to arrive.