அருவியில் நனையும் ரோஜா.. தனிமையில் பயணம்.. பிரியங்கா நல்கரி எங்கே போனார் தெரியுமா?

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ரோஜா சீரியலில் பிஸியாக நடித்துக்கொண்டிருக்கும் பிரியங்கா நல்கரி தனிமை சுற்றுலா சென்றுள்ளார். அங்கே அவர் தனது உற்சாகமான அனுபவங்களை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

கேஜிஎப்-2! ரியல் ராக்கி பாயாக மாறிய சிறுவன்! ஒரு பாக்கெட் சிகரெட்டை ஒரே மூச்சில் பிடித்ததால விபரீதம்

சன் டிவியில் இரவு 9 மணிக்கு ரோஜா டிவி சீரியல் பரபரப்பாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. டிஆர்பியிலும் நல்ல இடத்தை பிடித்துள்ளது. பாசமான குடும்பத்திற்கு மருமகளாக போன ரோஜா சந்திக்கும் பிரச்சினைகள்தான் கதை. கூடவே இருக்கும் அனு செய்யும் வில்லத்தனங்களை கணவன் அர்ஜூனுடன் சேர்ந்து முறியடிக்கிறாள் ரோஜா.

English summary

Priyanka Nalkari solo tour: (தனிமை பயணம் போன ரோஜா நாயகி எங்கே தெரியுமா?) Priyanka Nalkari, who is busy starring in the Roja serial, has gone on a solo tour. There he posted his exciting experiences on the Instagram page.