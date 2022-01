சீரியலில் நடித்தது ஒரு குத்தமா??அதுக்காக இப்படியா??கண்ணம்மாவை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் சீரியலில் நடித்த ரோஷ்னி ஹரிப்ரியனுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா என நெட்டிசன்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

சீரியலின் கேரக்டர் என்கிற பெயரில் இப்படி ரோஷ்னியின் வாழ்க்கையையே மாற்றி விட்டார்களே என்று ரசிகர்கள் மீம்ஸ்களில் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

ட்விஸ்ட் வைக்கும் அகிலேஷ்.. யோகி பாணியில் திடீரென தேர்தலில் நிற்க முடிவு.. என்ன நடக்கிறது உ.பியில்?

English summary

Netizens have been speculating on the social networking site whether this is the situation for Roshni Hariprian, who starred in the serial on Vijay TV.Fans have been articulating in memes that Roshni's life has been changed in the name of the character of the serial.