அப்படி இப்படி கலக்கும் சனம்...தவிக்குது ரசிகர்களின் மனம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கருப்பு புடவையில் நெருப்பாய் அமர்ந்திருக்கும் சனத்தை பார்த்து ரசிகர்களின் மனது தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

ஆர்ப்பரிக்கும் அழகை அமைதியாக காட்டி அடங்காமல் மனதை துள்ள வைத்து விட்டாரே என ரசிகர்கள் குதூகலித்து வருகின்றனர்.

விதவிதமாக போஸ் கொடுத்து கண்களுக்கு குளுமையை காட்டியிருக்கும் சனம் ஷெட்டியின் போட்டோஸ்கள் பலருடைய வாட்ஸ்அப் டிபி யாக வலம் வருகிறது.

சாந்தமான சனம்.. சாய்ந்து போச்சு ரசிகர்களின் மனம்

English summary

Sanam Shetty has become very popular among the fans after she participated in The Big Bang. Fans are eagerly waiting for his films to be released. Moreover, he has been active on social media. The photos and posts he posted on the social media have gone viral.