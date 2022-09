சீரியலில் மட்டுமல்ல நிஜத்திலும் தான்.. அம்மாவாக போகும் சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொண்ட சன் டிவி நடிகை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவி சீரியலில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் அனு தற்போது சீரியலில் மட்டுமல்லாமல் நிஜ வாழ்க்கையிலும் கர்ப்பமாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்துள்ளார்.

பாண்டவர் இல்லம் சீரியலில் ரோஷினி கேரக்டரில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் அனு சீரியலில் கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை ஒளிபரப்பாகி ஒரு சில நாட்களில் இவரும் நிஜ வாழ்க்கையிலும் கர்ப்பமாக இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Anu, who is acting in the Sun TV serial, has now shared the happiness of being pregnant not only in the serial but also in real life. Anu, who is playing the character of Roshini in the Pandavar Illam serial, has announced that she is pregnant in real life a few days after the news of her pregnancy.