செல்லம்மா சீரியல் நடிகை அஞ்சிதாவை மனைவி என்று கூறும் அர்ணவ்..கதறும் செவ்வந்தி சீரியல் நடிகை திவ்யா

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: செல்லம்மா டிவி சீரியல் நடிகை அஞ்சிதாவை மனைவி என்று கூறிக்கொண்டு தனது கணவர் அர்ணவ் தன்னை தவிர்ப்பதாக செவ்வந்தி சீரியல் நடிகை திவ்யா கண்ணீர் மல்க குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ஒரே வீட்டில் இருந்தாலும் தன்னை ஏறெடுத்தும் பார்ப்பதில்லை என்பது திவ்யாவின் புகார்.

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான கேளடி கண்மணி சீரியல்தான் அர்ணவ், திவ்யாவை இணைத்து வைத்தது. நட்பு காதலாகி ஒரே வீட்டில் லிவ் இன் வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர். 7 வருட காதல் வாழ்க்கை இப்போது கசந்து பஞ்சாயத்து வரை வந்துள்ளது.

கொரோனா காலத்தில் டிவி சீரியல் சூட்டிங் நிறுத்தப்பட்டாலும் மகராசி டிவி சீரியல் மூலம் சன்டிவியில் நடித்து வந்தார் திவ்யா. அந்த சீரியலில் இருந்து பாதியில் விலக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.

English summary

Sevanthi TV serial actress Divya Yakar Malka has accused her husband Arnav of avoiding her by claiming Chellamma TV serial actress Anshitha as his wife. Divya's complaint is that she doesn't even look at herself even though she is in the same house.