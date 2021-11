காயின் விஷயத்தில் தாமரை பிளான் பண்ணி தான்... நிஜத்தில் நடந்தது இதுதான்..உண்மையை உடைத்த சுருதி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: காயின் விஷயத்தில் தாமரை அதை பெரிசு பண்ணுவதற்கு பிளான் பண்ணித்தான் அப்படி செய்தார் என்று சுருதி தெரிவித்துள்ளார்.

அந்தப் பிரச்சனை காலையில் நடந்து முடிந்து விட்டது. ஆனால் அதைப்பற்றி பேச்சுக்கள் மதியம் தான் வெளியே வந்தது என்று கூறியிருக்கிறார்.

தாமரைக்கு தவறாக தெரிந்தது என்றால் அதை உடனே அனைவரிடம் கூறியிருக்கலாம் எதற்காக இவ்வளவு நேரம் யோசித்து செயல்பட வேண்டுமென்று ரசிகர்களும் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

விளையாட்டு சொல்லிக்கொடுத்த பிரியங்காவின் தலையிலேயே கையை வைத்த தாமரை

English summary

After Shruti came out of the show, She has clearly revealed the events in The Coin Task. He has accused Lotus of making the problem so big. Lotus has thought and magnified the problem.