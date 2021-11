இந்த வாரம் பிக்பாஸிலிருந்து வெளியேறுவது இவர்தானா?? கடைசி நேரத்தில் பின்னடைவை சந்தித்த போட்டியாளர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் 5 வது சீசனில் ஆறாவது போட்டியாளராக வெளியேறுவது யார் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் பலத்த எதிர்பார்ப்பு தோன்றியிருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் 5 போட்டியாளர்கள் வெளியே சென்றிருக்கும் நிலையில் இந்த வாரத்தின் கடைசி இடத்தில் இருக்கும் போட்டியாளர்களின் விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

விவரங்களை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் இவரா?? இந்த வாரம் என்று கேட்டு வருகின்றனர்.

பிக் பாஸில் முதல்முறையாக பீப் சத்தம் போட வைத்த போட்டியாளர்கள்...கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Reports are circulating that Abhinay is going to be the sixth contestant on Bigg Boss. He is the last in terms of grafts.