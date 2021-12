வானத்தைப்போல சின்ராசு கேரக்டரில் இனி நடிக்கப் போவது ஜீதமிழ் முத்துராசுவா???

Television

சென்னை: சன் டிவியில் டி ஆர் பி யில் முதலிடத்தில் ஒளிபரப்பாகி வந்த வானத்தைப்போல சீரியலின் தொடர் மாற்றம் ரசிகர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே இப்போதுதான் தங்கச்சி கேரக்டரை மாற்றிவிட்டார்கள், அடுத்தது அண்ணனா?? என்று ரசிகர்கள் குழப்பத்தில் இருந்து வருகின்றனர்.

சின்ராசு விலகி விட்டதால் அவரை சீரியலில் காணவில்லை என ஒருவாரமாக தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

The serial change of the serial has shocked the fans Vaanathai pola which was first aired on DRP on Sun TV. They have already changed the character of Sister, next brother ?? That fans are coming out of the mess.