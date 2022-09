நீதிமன்ற சீனில் சொதப்பி தள்ளிய பிரபல சீரியல்... அறிவுரை கூறி கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் அன்பே வா சீரியலை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

சீரியலின் டிஆர்பி கூட்டுவதற்காக கொஞ்சம் கூட லாஜிக் இல்லாத சீன்களை இப்படியா ஒளிபரப்ப வேண்டும் என்பது பல ரசிகர்களின் கேள்விகளாக இருந்து வருகிறது.

திரைப்படங்களிலே கொஞ்சம் கூட லாஜிக் இல்லாத விஷயங்களை எடுக்கும் போது சீரியலும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று சிலர் அலட்டிக் கொள்கிறார்கள்.

சன் டிவி சீரியலில் அறிமுகமாகும் பாவனி, அமீர்..!!??இது என்ன திடீர் ட்விஸ்ட்.. மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்

English summary

Netizens are making fun of the Anbe vaa serial which is being aired on Sun TV. Many fans have been questioning that they have to telecast scenes that do not have a bit of logic in order to increase the TRP of the serial.