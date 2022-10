வீட்டை விட்டு கிளம்ப முடிவெடுத்த ஜனனி.. புது பிரச்சனையை தொடங்கிய மாமியார்..சூடு பிடித்த எதிர்நீச்சல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ஜனனி இந்த வீட்டில் இருக்கவே பிடிக்கவில்லை. தன்னுடைய வேலையை செய்ய முடியவில்லை என்று வருந்தி கொண்டிருக்கிறார்.

சக்தி ஒருவருக்காக தான் இந்த வீட்டில் இருப்பதாகவும், அவரும் என்னை புரிந்து கொள்ளாமல் நடந்து கொள்கிறார் என்று ஜனனி அவருடைய மாமா அத்தை இடம் கூறுகிறார்.

ஜனனி வீட்டை விட்டு வந்து விட வேண்டும் என்று ஜனனியின் அத்தை கூறி இருக்கிறார். இதனால் ஜனனி எடுக்க போகும் முடிவு ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே அமையப்போகிறது.

கதறி அழுத குணசேகரன்... கெத்தாக நிற்கும் ஜனனி.. இனி தான் எதிர்நீச்சல் தொடக்கம்

English summary

Janani does not like to stay in this house in the Ethir Neechal serial. He is regretting that he is not able to do his work. Janani tells his uncle and aunt that Shakthi is in this house for one person and he is also behaving without understanding me.