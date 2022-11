முதல் முறையாக பேசிய அப்பத்தாவால் வெளிவந்த ரகசியங்கள்... இனி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியல் கதை இதுதானாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவி எதிர்நீச்சல் சீரியலில் அப்பத்தா இதுவரைக்கும் பேசாமல் இருந்த நிலையில் தற்போது முதல் முறையாக அனைவரிடம் முன்னிலையில் பல ரகசியங்களை கூறி இருக்கிறார்.

முதல் முறையாக நான் யார் என்பதையும் எனக்கு இந்த வீட்டில் என்ன உரிமை இருக்கிறது என்பதையும் அப்பத்தா பேசியதை கேட்டு அனைவரும் ஆடிப் போய் இருக்கின்றனர்.

இந்த பாட்டி அம்மா என்ன கேரக்டர் என்பதே புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்த ரசிகர்களுக்கு தற்போது விடை கிடைத்திருக்கிறது.

எதிர்நீச்சல்: மாலை மாற்றிய மணப்பெண் குந்தவை.. நடுங்கியபடியே தாலியை எடுக்கும் சக்தி.. அடுத்தது என்ன?

English summary

Sun TV's Ethir neechal serial, Appatta has not spoken before, but now for the first time, she is telling many secrets in front of everyone. For the first time, everyone is shocked to hear that Appattha spoke about who I am and what rights I have in this house. The answer is now available.