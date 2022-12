ஐந்து வருடம் கழித்து சீரியலிலும் நிஜத்திலும் கர்ப்பம்.. சன் டிவி கதாநாயகி வளைகாப்பு..உருக்கமான பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ஆண்டவர் இல்லம் சீரியலில் கதாநாயகியாக நடிக்கும் அனு நிஜத்திலும் கர்ப்பமாக இருக்கும் நிலையில் தற்போது எளிமையாக அவருடைய கணவர் வளைகாப்பு செய்து வைத்திருக்கிறார்.

ஏழாவது மாத வளைகாப்பு முடிவடைந்ததை பற்றியும் தன்னுடைய ஆசைகளை பற்றியும் நெகிழ்ச்சியாக பதிவுகளை நடிகை அனு வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

அமிர்தா வீட்டுக்கு சென்று பிரச்சனை செய்த ஈஸ்வரி... பாக்கியாவிற்கு தெரியாமலே செய்யப்படும் சூழ்ச்சி

English summary

Anu, who plays the heroine in the serial Pandavar Illam aired on Sun TV, is actually pregnant and now her husband is simply throwing a baby shower.Actress Anu has been posting emotional posts about the end of her seventh month baby shower and her wishes.