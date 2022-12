அய்...ய் பார்த்துட்டேன்! பல நாள் ஆசை நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் குதித்த சிவாங்கி... ஸ்பெஷலான நபர் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பிரபலமான சிவாங்கி தான் பல வருடங்களாக ஆசைப்பட்ட ஒருவரை சந்தித்து விட்ட மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

தற்போது சிவாங்கியே ஒரு பாடகியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் அவர் பிரபல பாடகி ஸ்ரேயா கோஷல் இன் தீவிர ரசியை என்பதை குறித்து உருக்கமாக பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தன் உண்மையான கேரக்டர் பற்றி அடுத்தடுத்து பல உண்மைகளை உளறிய ரச்சிதா..இப்படி எல்லாம் வேற நடந்திருக்கா?

English summary

Shivangi, who became famous through Vijay TV's Super Singer show, has shared with her fans the joy of meeting the one she has wanted for years.Now that Shivangi is on her way as a singer, she has gone on record about being a huge fan of popular singer Shreya Ghoshal.