பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: வனிதா பேசிய அந்த வார்த்தை..தெறித்து ஓடிய சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி.. ஆரம்பமே இப்படியா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் முதல் நாளில் வனிதா பேசிய பேச்சை கேட்டு சுரேஷ் சக்ரவர்த்தி தெறித்து ஓடி இருக்கிறார்.

சுரேஷ் சக்கரவர்த்தியையே இப்படி ஓட வைத்து விட்டாரே வனிதா அக்கா என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

சுரேஷ் சக்ரவர்த்தி கதறி ஓடியதைப் பார்த்து அப்படி என்னதான் வனிதா பேசி விட்டார் என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பிக் கொள்கின்றனர்.

English summary

On the first day of the Bigg Boss Ultimate show, Suresh Chakraborty splashes after hearing Vanitha speak.Netizens have been saying that Vanitha Akka is the one who made Suresh Chakraborty run like this.