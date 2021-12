சஞ்சீவ் மாஸ்டராக மாறியதைப் பார்த்து...ஒரு நிமிடம் பிக் பாஸ் அணியே மிரண்டு போய்விட்டதே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஆளாளுக்கு போட்டியில் கத்தி கொண்டிருப்பதைப் பார்த்ததும் காண்டான சஞ்சீவ் கர்ஜித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இங்கே டாஸ்க்கு நடக்கிறதா??அல்லது சந்தைக் கடை நடக்கிறதா??என்று போட்டியாளர்களும் ஒரு நிமிடம் குழம்பி தான் போயிருக்கிறார்கள்.

லிஸ்டில் இல்லாததை நான் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் என்று சிபி காரசாரமாக வாக்குவாதம் பண்ணி இருக்கிறார்.

English summary

Sanjeev, who is the moderator of the news channel task, shouts at the team in the match