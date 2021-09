மாடிப்படியில் மாடர்ன் தேவதை கேபி.. கேப் விடாமல் ரசிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அடடா அழகே பொறாமைப்படும் பேரழகியாக மாடிப்படியில் அமர்ந்திருக்கும் கேப்ரில்லாவை பார்த்ததும் பலபேர் பரவசமடைந்து விட்டார்களாம்

என்னதான் இவர் மாடர்ன் உடையில் அடிக்கடி வலம் வந்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம்லி முகம் தான் பலருக்கும் பிடித்திருக்கிறதாம்.

இதுவரைக்கும் கலாய்த்துக் கொண்டிருந்த நெட்டிசன்கள் கூட தற்போது கவிதைகளை பொழிந்து வருகிறார்கள்.

English summary

Though Gabriel has a growing fan following after Bigg Boss, his fans are now congratulating him on his success in the show as he is back on Vijay TV.