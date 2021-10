பிக்பாஸில் இன்று முழுக்க சோக கீதங்கள் தானா!.. இப்பவே தொடங்கி விட்டீர்களா??..கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கியதும் நெட்டிசன்கள் ஆட்டம் வெறித்தனமாக இருந்துவருகிறது.

Bigg Boss Season 5 Promo | போட்டுக்க Dress கூட இல்ல, கலங்கும் Housemates

பணத்தை கோடி கோடியாய் கொட்டி நிகழ்ச்சியை தொடங்கியிருக்கும் விஜய் டிவியை பங்கமாய் கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றனர்.

இன்றைய ப்ரோமோவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் நெட்டிசன்களும் ட்ரோல்களை செய்து கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Every season is a big hit on Bigg Boss, which is being telecast on Vijay TV. The show, which is currently entering its fifth season, is gaining good value among fans. As fans flock to the event day by day, netizens are also raving about the show for their part.