இதனால்தான் நான் ரஞ்சித் அண்ணாவை இன்னும் பார்க்கவில்லை...ஃபீல் பண்ணும் இசைவாணி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியே வந்த பிறகு ரஞ்சித்தை சந்திக்கும் காரணம் குறித்து இசைவாணி வெளியிட்டுள்ளார்.

ரஞ்சித்தின் அன்பு தங்கையாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் இசைவாணி எதற்காக ரஞ்சித்தை சென்று பார்க்கவில்லை என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

உதயநிதிக்கு குரு பெயர்ச்சி எப்படி இருக்கு? அமைச்சராக பதவியேற்பாரா? - ஜாதகம் சொல்வதென்ன

தற்போது இசைவாணி, ரஞ்சித்தை சந்திக்கவில்லை என்பதால் பல்வேறு வதந்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

After leaving the Bigg Boss show, the Isaivani told about the reason why he did not go and meet Ranjith who is his guru and brother.