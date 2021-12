நான் நேரிடையாக பேசியதால் தான் வெளியே வந்தேன்..சின்ன பொண்ணு கிட்ட இப்படி பேசலாமா??புலம்பும் இசைவாணி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: முதுகுக்கு பின்னாடி பேசுறது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது என்று இசைவாணி கூறியிருக்கிறார்.

நான் எதைப் பேசினாலும் யாரிடமும் நேரடியாக தான் பேசுவேன் என்று கெத்தாக கூறியிருக்கிறார்.

தான் வெளியேறியதுக்கு காரணம் இதுதான் என்று இசைவாணி கூறிய பதிலைக் கேட்டு ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கின்றனர்.

English summary

This is the reason why Isai vani has left the show. Fans have been giving him comfort and advice on hearing that.