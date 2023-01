டாப் 10 இடத்தைப் பிடித்த சீரியல்கள்.. இந்த வாரம் இனியா, எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இப்படி ஒரு மாற்றமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல்களில் ரசிகர்களை கவர்ந்த முதல் 10 சீரியல்களின் விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் முன்னணியில் இருந்த எதிர்நீச்சல் சீரியலை இனியா சீரியல் முந்தி இருக்கிறது.

கிராமம் மற்றும் நகர புறங்களில் ஒளிபரப்பான டிஆர்பி யின் அடிப்படையில் முதல் 10 இடங்களில் இருக்கும் சீரியல்களின் பெயர்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

கயல் சீரியலை முந்திய எதிர்நீச்சல் சீரியல்.. இதுதான் காரணமா..? ரசிகர்கள் கேட்கும் அந்த ஒரு கேள்வி!?

English summary

The details of the top 10 serials that have attracted fans among the serials being aired on television have been released now.Iniya serial has overtaken the leading anti-swimming serial so far.The names of the top 10 serials on the basis of TRP telecast in rural and urban areas have been released.