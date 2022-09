வீட்டை விட்டு வெளியேறிய டிக் டாக் பிரபலம்..கண்ணீரோடு தாய் வெளியிட்ட வீடியோ..காரணம் ஆரியாவின் படமா.?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: 'ஹாய் நண்பர்களே' என்று டிக் டாக் மூலம் தனக்கென்று ஒரு ரசிகர்கள் பட்டாளத்தை பெருக்கி வைத்திருக்கும் ஜெஸ்ருதி என்று தன்னை பிரபலப்படுத்திக் கொண்ட பிரிகியாவின் அம்மா வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தூத்துக்குடியை சேர்ந்த இந்த குடும்பம் டிக்டாக் மூலம் பலருக்கும் பரிச்சயமாக இருந்தது. குடும்பம் என்றால் இப்படித்தான் ஜாலியாக இருக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் செய்யும் ஜாலியான வீடியோக்களை பார்த்து ரசிகர்கள் கூறி வந்தனர்.

இந்த நிலையில் தங்களுடைய மகள் வீட்டை விட்டு ஓடிப் போய்விட்டால் என்று பிரிகியாவின் அம்மா வெளியிட்ட வீடியோ பலருக்கும் வியப்பை கொடுத்து இருக்கிறது.

வெந்து தணியாத இந்த பிரச்சனைக்கு முடிவே இல்லையா? சிம்பு ரசிகர்களோடு கருத்து மோதலில் ப்ளூ சட்டை மாறன்!

English summary

The video posted by Brigiya's mother, who popularized herself as Jesruthi, who has increased her fan base through Tik Tok, has created a stir on social media.Some people are saying that Arya's movie has caused pain in their lives which were going happily for so long. Brigia's mom also said in her video that people in the media are always there to help you.