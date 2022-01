அன்று ரெட் கார்டு..இன்று ரெக்கார்டு.. சிம்புவை வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்று கவுரவ டாக்டர் பட்டம் பெற்றிருக்கும் சிம்புவின் வளர்ச்சியை பார்த்து அவருடைய ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

சிம்புவுக்கு வாழ்த்து கூறி அவருடைய ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் மீம்ஸ்களை பறக்கவிட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

Today Simbu, who holds an honorary doctorate, is being celebrated by his fans for his growth.His fans have been flying memes on the social networking site congratulating Simbu.