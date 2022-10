வேறு தொடர்பு..வயிற்றில் எட்டி உதைத்து அடித்தார்..டிவி நடிகை திவ்யா கண்ணீர்..அர்ணவ் மீது புகார்

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வேறு பெண்ணுடன் தொடர்பு வைத்துக்கொண்டு தன்னை அசிங்கமாக திட்டுவதாகவும் வயிற்றில் எட்டி உதைத்து அடித்து கொடுமைப்படுத்தியதாகவும் செவ்வந்தி சீரியல் நடிகை திவ்யா தனது கணவர் அர்ணவ் மீது குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அவருக்காக மதம் மாறி திருமணம் செய்த தன்னை தவிர்ப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் திவ்யா.

பெங்களூருவைச் சேர்ந்தவர் நடிகை திவ்யா ஸ்ரீதர். 'பல்லக்கி' எனும் கன்னட படத்தின் மூலம் தனது திரை வாழ்க்கையை தொடங்கினார். கன்னடத்தில் அவர் நடித்த அக்ஷதீபா சீரியலில், தீபா என்னும் கேரக்டர் அவருக்கு பெரும் புகழை சேர்த்தது.

இவர் தமிழில்'கேளடி கண்மணி' சீரியல் மூலம் சின்னத்திரையில் அறிமுகமானார். புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த நைனா முகமத் என்பவர் அர்ணவ் என்ற பெயரில் டிவி சீரியலில் நடித்து வருகிறார். 'கேளடி கண்மணி' தொடரில் நடித்ததன் மூலம் அர்ணவ் மற்றும் திவ்யா பிரபலமானார்கள். மகராசி, செவ்வந்தி சீரியலிலும் நடித்துள்ளார் திவ்யா. அர்ணவ் தற்போது செல்லம்மா சீரியலில் நடித்து வருகிறார்.

கருவை கலைக்க முயற்சி..மிரட்டல்..செவ்வந்தி சீரியல் நடிகை திவ்யா மீது செல்லம்மா நடிகர் அர்ணவ் புகார்

English summary

Sevanthi serial actress Divya has accused her husband Arnav of verbally abusing her, kicking her in the stomach and beating her while she was in a relationship with another woman. Divya has also said that she is avoiding him who changed her religion and got married for her.