இது என் ஊர்..நீ கர்நாடகாவில இருந்து வந்திருக்கே..மிரட்டும் அர்ணவ்..மகளிர் ஆணைய படியேறிய திவ்யா

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இது தமிழ்நாடு என்னோட ஊர் என்றும் கர்நாடகாவில் இருந்து வந்து நீ இப்படி செய்தால் நான் என்னென்ன செய்வேன் என்று நீ பார்க்கப்போகிறார் என்றும் செவ்வந்தி டிவி சீரியல் நடிகை திவ்யாவை நடிகர் அர்ணவ் மிரட்டும் புதிய ஆடியோ வெளியாகியுள்ளது.

செவ்வந்தி டிவி சீரியல் நடிகை திவ்யா இவர் பெங்களூரில் பிறந்து வளர்ந்தவர். பல்லக்கு என்னும் கன்னட சினிமாவில் தனது மீடியா பயணத்தை தொடங்கி இருந்தாலும், இவருக்கு கன்னட சீரியல் மூலம் தான் மக்கள் மத்தியில் பெயர் கிடைத்தது.

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான கேளடி கண்மணி என்ற சீரியல் மூலம் தான் இவர் தமிழ் சின்னத்திரைக்கு அறிமுகம் ஆனார். அதே சீரியலில் அர்ணவ் உடன் இணைந்து நடித்தார் திவ்யா. இருவரும் காதலிக்கவே ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்தனர். சமீபத்தில் அர்ணவ் உடன் திருமணம் நடைபெற்றதாக புகைப்படங்களை பதிவிட்டார் திவ்யா. இதன் பின்னர்தான் இவருடைய வாழ்க்கையில் பூகம்பம் உருவானது.

செல்லம்மா நடிகையுடன் தொடர்பு.. மனைவி திவ்யா ஸ்ரீ புகார்.. நடிகர் அர்னவ்விற்கு சம்மன்

English summary

A new audio has been released where actor Arnav threatens Sevanthi TV serial actress Divya saying that this is my town in Tamil Nadu and if you come from Karnataka and do this you will see what I will do.