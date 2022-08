தாலி சென்டிமெண்ட்..நாட்டாமை தீர்ப்பை மாத்தி சொல்லுங்க.. வானத்தை போல சீரியல் அட்ராசிட்டி..

Television

சென்னை: வானத்தை போல சீரியலில் பொன்னியின் அலும்பல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. தன்னை ஏமாற்றி நடத்திய கல்யாணத்தை ஏற்றுக் கொண்டு சின்ராசுவுடன் பொன்னி வாழ்வதாக இல்லை. தினம் தினம் சின்ராசுவிற்கு குடைச்சல் கொடுக்கும் பொன்னி தாசில்தார் சந்தியாவை பஞ்சாயத்துக்கு இழுத்து தாலியை கழற்றித்தர கேட்கிறார்.

சன் டிவியில் ஒளிப்பரப்பாகும் வானத்தை போல சீரியல் பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் ஒளிப்பரப்பாகி வருகிறது. இது அண்ணன் தங்கச்சி பாசத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒளிப்பரப்பாகும் சீரியல் வானத்தை போல. இந்த சீரியல் தற்போது 500 எபிசோடுகளை தாண்டி ஒளிப்பரப்பாகி வருகிறது. இதுவரை வானத்தை போல சீரியலில் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் அரங்கேறியுள்ளன.

ஹீரோ மாறினார், ஹீரோயின் மாறினார். இப்போது வில்லியும் மாறி விட்டார். பொன்னியாக நடித்து வந்த பிரீத்தி குமார் சீரியலில் இருந்து விலகினார். அவருக்கு பதில் இப்போது பொன்னி ரோலில் சைந்தினி பிரகாஷ் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Vanatha pola tv Serial Thali sentiment Panchayathu in Sun TV Vanatha Pola tv Serial Thali sentiment Panchayathu: (வானத்தைப் போல டிவி சீரியல் தாலி பஞ்சாயத்து) popularity in Ponni is not living with Sinrasu by accepting the marriage he cheated on her. Ponni Tahsildar, who gives a shower to Sinrasu every day, drags Sandhya to the panchayat and asks her to take off her thali.