சீரியலில் இருந்து திடீரென விலகிய வெங்கட் "நான் வெளியேறுவது ஒரு சிலருக்கு சந்தோசம் தான்” என உருக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ரோஜா சீரியலில் இருந்து வெங்கட் விலகி இருப்பது ரசிகர்களின் மத்தியில் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பிரபலமாக இருக்கும் ஒரு சீரியலில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் இருந்து இவர் விலகியதும் அதற்கான காரணம் என்ன என்று தான் ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

தான் இந்த சீரியலில் இல்லை என்பது பலருக்குதான் வருத்தமாகவும் சிலருக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் என்று வருத்தத்தோடு கூறியிருக்கிறார்.

தமிழகத்தில் தனி நபர் யாரும் யானை வைத்திருக்கக்கூடாது... சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பரபரப்பு உத்தரவு..!

English summary

Venkat Ranganathan made his debut as a host on the small screen and has been acting as a hero in many serials since then but has now become popular among fans in the role of Jeeva in the Pandian store serial. Many fans have forgotten his real name and are calling him Jeeva. Fans are sad that he is away from the rose serial that is being telecast on Sun TV at this stage.