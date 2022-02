காலங்கள் மாறினாலும் மறையாத காமெடி..ரசிகர்கள் தேடும் வெண்ணிற ஆடை மூர்த்தியின் தீர்க்கமான முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திறமை என்றுமே தோற்றுப் போனது இல்லை என்பதற்கு அடையாளமாகத் தான் தற்போது வெண்ணிற ஆடை மூர்த்தி இருந்து வருகிறார்.

சினிமாக்களிலும் சீரியலிலும் இருந்து ஒதுங்கி இருக்கும் வெண்ணிற ஆடை மூர்த்தி அவருடைய ரசிகர்கள் அதிகமாக மிஸ் பண்ணி வருகின்றனர்.

தனக்கு தொடர்ந்து வரும் வாய்ப்புகளை ஒரே காரணம் கூறி வெண்ணிற ஆடை மூர்த்தி நிராகரித்துள்ளார்.

நடிப்பில் மூன்று தலைமுறை கண்ட வெண்ணிற ஆடை மூர்த்தியின் தற்போதைய நிலை.. ஏக்கத்தில் ரசிகர்கள்

English summary

The Venniradai moorthy, who stays away from cinemas and serials, is much missed by his fans.The Venniradai moorthy has turned down the opportunities that follow him for the same reason.