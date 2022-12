சிரித்த முகமாகவே இருக்கும் டிடிக்கு இத்தனை சோகங்களா? அதுவும் தொகுத்து வழங்கும் நேரத்தில் வந்த சோதனை!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி தொகுப்பாளராக இருக்கும் திவ்யதர்ஷினியின் வாழ்க்கை மற்றும் அவருடைய திருமண வாழ்க்கையில் பல எதிர்பாராத கஷ்டங்கள் நடந்திருக்கிறது.

டிடி யின் உடல்நிலையில் யாரும் எதிர் பார்க்காத பல சோகங்கள் பற்றி ரசிகர்கள் வருத்தம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பல நாட்களுக்கு பிறகு நடிகை நயன்தாராவை பேட்டி எடுத்த டிடிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

உன்ன நெனச்சதும் ... கலக்கலான போட்டோ வெளியிட்டு கேப்ஷன் கொடுத்த டிடி.. ட்விஸ்ட் சூப்பர்

English summary

Vijay TV anchor Divyadarshini's life and her married life have had many unexpected hardships.Fans are saddened by many unexpected tragedies in DD's health.Congratulations are pouring in for DD who interviewed actress Nayanthara after many days.