எப்படி எல்லாம் பேசிய கோபிக்கு கடைசியில் இப்படி ஆகிவிட்டதே!! கோபி அம்மா சொன்னது நடந்துருமோ!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பல எதிர்பாராத மாற்றங்கள் நடைபெற்று இருக்கிறது.

கோபி ராதிகாவின் திருமணத்திற்கு பிறகு கோபியின் வாழ்க்கை இப்படி மாறும் என்று யாரும் எதிர்பார்த்து இருக்கவே மாட்டார்கள்.

பல நாள் ஆசைப்பட்டு பெரும் பிரச்சனைக்கு பிறகு திருமணம் செய்த கோபி தற்போது புலம்பி கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Many unexpected changes are taking place in Bakkiyalakshmi serial.No one would have expected that Gobi's life would change like this after Gobi Radhika's marriage.Gobi who got married after many days of desire and great trouble is now mourning